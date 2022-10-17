Синоптики опровергли сообщения о первом снеге в столице 21 октября

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова опровергла сообщения о том, что первый снег в столице пойдет 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в городе холодный антициклон в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег.

"Может быть, где-то опустятся 1–2 снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории первого снега, пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон", – сказала Позднякова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что первый снег в столице маловероятен 21 октября.

"Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", – подчеркнул синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые редкие снежинки с дождем возможны в пятницу, 21 октября. Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены.

В начале XXI века средней датой установления снежного покрова в Московском регионе было 28–30 ноября.

До этого Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов. Он отмечал, что наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.

Сильнейшие снегопады прошли в Якутии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!