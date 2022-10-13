Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со следующей недели в Московский регион придут дожди и усилится ветер. Непогоду принесут североатлантические циклоны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, как уточнил метеоролог, с понедельника, 17 октября, заморозки в ночное время суток станут регулярными, а столбики термометров днем будут подниматься не выше 10 градусов.

По словам Тишковца, резкое понижение температуры произойдет в среду, 19 октября. В этот день она будет около 4–9 градусов.

"Дальше – еще холоднее. Под утро столбики термометров понизятся до -1...-4, в дневные часы – всего 3–8. Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени", – заявил метеоролог.

В предстоящие же выходные, 15 и 16 октября, в Москве и области осадков не ожидается. Как отмечал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в столичном регионе будет преобладать облачность, но возможны редкие прояснения.

Сообщалось, что ночью в субботу, 15 октября, температура воздуха составит 6 градусов, а днем – 8–10 градусов. В воскресенье, 16 октября, столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов.



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