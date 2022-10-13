Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и области в ближайшие выходные осадков не ожидается. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в столичном регионе будет преобладать облачность, но возможны редкие прояснения.

"Это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода", – пояснил Шувалов.

Синоптик рассказал, что ночью в субботу, 15 октября, температура воздуха составит 6 градусов, а днем – 8–10 градусов. В воскресенье, 16 октября, столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов.

Из-за антициклона атмосферное давление будет чуть выше нормы.

Шувалов добавил, что в Москве продолжится золотая осень. По его словам, красочная листва спадет после трех дней сильных ветров с дождями.

Ранее замначальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков рассказал, что до воскресенья в городе продержится высокое давление и только к понедельнику оно начнет падать. В частности, 14–15 октября оно составит 753 миллиметра ртутного столба, а 16 октября – 750 миллиметров. В пятницу ветер будет подворачивать на юго-западное направление, а в понедельник – на более южное.



Синоптики сообщили о небольшом потепление в Москве в выходные

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