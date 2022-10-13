14:51Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве и области в ближайшие выходные осадков не ожидается. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
По его словам, в столичном регионе будет преобладать облачность, но возможны редкие прояснения.
"Это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода", – пояснил Шувалов.
Синоптик рассказал, что ночью в субботу, 15 октября, температура воздуха составит 6 градусов, а днем – 8–10 градусов. В воскресенье, 16 октября, столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов.
Из-за антициклона атмосферное давление будет чуть выше нормы.
Шувалов добавил, что в Москве продолжится золотая осень. По его словам, красочная листва спадет после трех дней сильных ветров с дождями.
Ранее замначальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков рассказал, что до воскресенья в городе продержится высокое давление и только к понедельнику оно начнет падать. В частности, 14–15 октября оно составит 753 миллиметра ртутного столба, а 16 октября – 750 миллиметров. В пятницу ветер будет подворачивать на юго-западное направление, а в понедельник – на более южное.
Синоптики сообщили о небольшом потепление в Москве в выходные
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