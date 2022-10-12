Синоптик пообещал высокое давление в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Замначальника ситуационного центра "Росгидромета" Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве во второй половине недели, сообщает RT.

По его словам, до воскресенья в городе продержится высокое давление и только к понедельнику оно начнет падать. В частности, 12 октября оно составит 752 миллиметра ртутного столба, 13 октября – 754 миллиметра, 14–15 октября – 753 миллиметра ртутного столба, а 16 октября – 750 миллиметров.

Ветер будет северным, северо-западным. В пятницу будет подворачивать на юго-западный, а в понедельник – на более южный. В целом будет облачно с прояснениями, осадков до понедельника не ожидается.

Ночами столбики термометров покажут около 0...+5 градусов. При прояснениях по области в низких местах могут быть небольшие заморозки от -1 до -2 градусов. Дневные температуры в пределах ожидаются +7…+9. В субботу и воскресенье будет немного теплее – 7–12 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Отмечалось, что, согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.

Однако, как до этого отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, новый антициклон к 17 октября принесет в Московский регион потепление. Столбики термометров могут подняться до 14 градусов.



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