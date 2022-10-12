Снежный покров в России появляется почти на 3 недели позже, чем 50 лет назад – Вильфанд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дата образования устойчивого снежного покрова в России за 50 последних лет сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, еще 45–50 лет тому назад устойчивый снежный покров появлялся примерно в середине ноября, в начале XXI века – уже 28–30 ноября. Сейчас дата смещается на первые числа декабря, отметил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



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