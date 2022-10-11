Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – отмечается в сообщении.

Предупреждение о тумане в Москве и Подмосковье действует с 21:00 вторника, 11 октября, до 09:00 среды, 12 октября.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 октября, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в городе достигнет 11–13 градусов, а по области – 8–13 градусов.



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