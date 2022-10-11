Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 11 октября, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 11–13 градусов, а по области – 8–13 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



"Утро": 12 градусов тепла ожидается в столице 11 октября

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