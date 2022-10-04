Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"За прошедшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО – 32 миллиметра, ЗелАО – 31 миллиметр, ТиНАО – 30 миллиметров, САО – 28 миллиметров", – говорится в публикации.

В некоторых районах из-за сильного ветра упали деревья. Специалисты комплекса распили и вывезли их. Сейчас в городе дежурят 300 бригад и спецтехника ГУП "Мосводосток"

Ожидается, что дождь в Москве продолжится и 4 октября после 12:00.

Жителям столицы напомнили о мерах безопасности: в непогоду нельзя укрываться под деревьями, а также не стоит вблизи них парковать автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября.

Синоптик добавил, что после 5 октября погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. В конце недели, по словам эксперта, в дневное время в Москве ожидается от 14 до 16 градусов тепла.



"Утро": дождь и ветер ожидаются в Москве 4 октября

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