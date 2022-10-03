Москвичам рассказали, когда утихнут дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября.

"Утихать дожди будут постепенно, но можно рассчитывать на то, что уже ночью дождь будет только временами. Он будет прекращаться время от времени, завтра практически целый день, но с перерывами. И только можно рассчитывать, что к среде уже будут какие-то прояснения в облаках, тогда можно говорить о том, что циклон существенно ослабел", – передает ТАСС его слова.

Синоптик добавил, что после 5 октября погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье.

Синенков также сообщил, что 3 октября в Москве будет облачно, ожидаются дожди, температура воздуха составит 13–15 градусов, в области – 11–16 градусов.

"Погода в конце недели в столичном регионе будет прекрасной: временами солнце и температура в дневные часы до 14–15 градусов, а где-то и до 16 градусов", – резюмировал он.

В столице и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует в Московском регионе до 21:00 4 октября.

Ранее стало известно, что за ночь с 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах города этот показатель достиг почти половины.

В Зеленоградском административном округе выпало 26 миллиметров осадков, в Западном АО – 19 миллиметров, в Северо-Западном АО – 18 миллиметров, а в Юго-Западном – 17 миллиметров.

Синоптики отметили, что дождь в столице закончится к 15:00. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.



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