Москвичам рассказали о погоде 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с дождем ожидается в Москве в понедельник, 3 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, температура воздуха в столице поднимется до 12–14 градусов, а в области – до 15 градусов. Вместе с тем в столице ожидается юго-восточный и южный ветер 6–11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.
Атмосферное давление установится на уровне 734 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал сухую и солнечную погоду в Москве с 6 октября. По его словам, с этого момента начнется период яркой золотой осени. При этом в последующие дни недели солнца станет чуть больше, осадков не ожидается.
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