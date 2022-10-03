Синоптик рассказал, когда в Москве начнется период золотой осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 6 октября в Москве прогнозируется сухая и солнечная погода, начнется период яркой золотой осени, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик добавил, что в последующие дни недели солнца станет чуть больше, осадков не ожидается.

В настоящее время в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней. Предупреждение действует до 4 октября. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник может выпасть до трети месячной нормы осадков.

По данным Гидрометцентра, 3 октября, в столице ожидается 12–14 градусов тепла, пройдут дожди. Во вторник – 10–12 градусов, в среду – 9–11 градусов, в четверг – 10–15 градусов, в пятницу – 11–16 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с 5 по 10 октября в Москве ожидается старое бабье лето. По словам синоптика, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, при этом днем она поднимется до 10–15 градусов благодаря солнечной сухой погоде.



Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 4 октября

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