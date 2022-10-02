"Оранжевый" уровень опасности объявлен в столичном регионе до 4 октября. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

На Москву надвигается ливень. По прогнозам синоптиков, ночью со 2 на 3 октября может выпасть до трети месячной нормы осадков. Кроме того, в столице ожидается очень сильный ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.