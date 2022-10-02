Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Студент и педагог Станислав Шейхов, проживающий на юге Москвы, получил отзыв направленной ему повестки о мобилизации после уточнения данных в военкомате. Об этом рассказал сам москвич.

"Я повестку забрал из почтового ящика. Там была указана дата, когда я должен был явиться в военкомат, но его представители пришли ко мне домой раньше этого срока и вручили отзыв. Конкретную причину мне не назвали", – заявил Шейхов.

Он уточнил, что работает школьным учителем и параллельно получает второе высшее образование на очно-заочном отделении.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В Москве отзывают некорректно выписанные повестки о мобилизации

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