В ГД подготовят законопроект о лишении отсрочки депутатов, желающих участвовать в СВО

Фото: Агентство "Москва"

В Государственной думе РФ разработают законопроект о лишении отсрочки от призыва по мобилизации депутатов, желающих принять участие в специальной военной операции на Украине, заявил зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время закон исключает депутатов и членов Совфеда из списка граждан, подлежащих мобилизации, поскольку из-за пропусков заседаний они могут быть подвергнуты санкциям. Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, который поручил депутатам оперативно проработать соответствующие поправки.

"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", – сказал Милонов.

Он уточнил, что закон предоставляет отсрочку всем депутатам, из-за чего готовые мобилизоваться парламентарии не могут оформить свое отсутствие в Госдуме. Милонов пояснил, что законодательство не предусматривает командировки в зону боевых действий.

"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги – депутаты-единороссы – и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было. <...> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности – быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано", – добавил он.

Милонов подчеркнул, что депутаты добровольно проходят службу в Донбассе, не получая за это денег.

"Исходя из собственных возможностей, ездим за собственные средства, это важный момент", – заключил он.

Ранее Милонов, выразивший желание отправиться в зону специальной военной операции, заявил, что уже прибыл в Донбасс. Он объяснил, что принял решение прибыть в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донб

ассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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