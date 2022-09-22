У депутатов нет брони, чтобы не ехать в зону СВО – Володин

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Подходящие под требования частичной мобилизации депутаты Госдумы должны поехать в зону проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Такое мнение выразил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что у парламентариев нет никакой брони, чтобы не принимать участие в СВО.

"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции", – заявил Володин.

Он сообщил, что в ЛНР и ДНР уже находятся некоторые депутаты. Так, среди них, по словам Володина, – Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и Адам Делимханов, возглавляющий добровольцев из Чеченской Республики.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

