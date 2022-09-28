Депутат Госдумы попросил Минюст РФ упростить регистрацию брака при мобилизации

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко письмо с просьбой упростить процедуру подачи заявлений для регистрации брака на фоне объявления в России частичной мобилизации, передает РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время подать заявление о заключении брака можно не только через территориальные отделы ЗАГС, но и дистанционно через госуслуги. Однако для этого необходима электронная цифровая подпись, процедура оформления которой, отметил он, занимает достаточно времени.
Леонов просит министра юстиций рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос об изменении подхода по подаче заявления, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью.
По словам парламентария, после указа президента России об объявлении частичной мобилизации, рост количества заявлений на регистрацию брака фиксируется во всех регионах страны, в том числе в день подачи заявления.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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