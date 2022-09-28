IT-специалисты подали свыше 1,5 тыс заявок на отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники IT и телеком-компаний подали свыше 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации с момента запуска специального сервиса на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Накануне ведомство опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В перечень вошли IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, кораблестроение, пиар, металлургия, управление персоналом и другие.

В Минцифры подчеркнули, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



Госдума одобрила поправки о гарантиях мобилизованным

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!