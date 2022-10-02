Москвичи продолжают прибывать на городские пункты мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты, один из которых располагается в Культурном центре имени Астахова на Люблинской улице.
В настоящий момент здесь работает мобилизационный пункт Люблинского военкомата.
"Демобилизовался в 2011 году, иду, потому что брат там, страну надо защищать. С обеспечением все в порядке: все обеспечивается, помощь идет. Так что все нормально. Еду, оставляю своих. Еду за ребятами. Ребята, мы скоро!", – рассказал один из добровольцев, пришедших мобилизоваться.
Присутствующие на пункте врачи готовы ознакомиться с предоставленной получившими повестку гражданами медицинской документацией. Кроме того, специалистам доступна электронная история болезни призванных.
"...недавно обращался человек, у которого была проведена летом операция по поводу секвестрированной грыжи позвоночника. Естественно, он не подлежит мобилизации, мы направили его домой", – рассказал врач-невролог, член медицинской комиссии сборного пункта Люблинского военкомата Александр Никитин.
Рядом с новым мобилизационным пунктом оборудована полевая кухня, где мобилизованным и родственникам предлагают гречневую кашу с мясом и горячий чай.
Временные пункты мобилизации открылись в Москве на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. Данные площадки были выбраны в связи с удобным транспортным расположением и близостью к военкоматам.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.
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