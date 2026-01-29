Форма поиска по сайту

29 января, 07:49

Происшествия

Два ребенка попали в больницу после ДТП с участием троллейбуса и легковушки в Чите

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Двое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Чите, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло днем в среду, 28 января, на улице Кирова. Водитель троллейбуса не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Toyota Allion.

Пострадавшими оказались двое несовершеннолетних пассажиров иномарки – пристегнутая 16-летняя девочка и находившаяся в детском автокресле 5-летняя девочка. Обеих доставили в детскую ККБ.

Госавтоинспекция приступила к выяснению причины и детали происшествия. В свою очередь, прокуратура Забайкальского края взяла на контроль ход проверки по факту аварии, законности действий участников и привлечение виновных к ответственности. Также надзорное ведомство окажет помощь пострадавшим в получении компенсации за причиненный вред.

Ранее в Новороссийске рейсовый автобус съехал в кювет, столкнувшись с легковым автомобилем. Никто не пострадал, однако 22 пассажира и водитель автобуса оставались заблокированными в транспорте.

До этого четыре человека погибли при столкновении машины и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области. Выяснилось, что автомобилист проигнорировал запрещающие сигналы. При этом локомотивная бригада не обращалась за медпомощью.

Новости регионов: маршрутка попала в аварию с двумя фурами в Иркутской области

происшествияДТПрегионы

