Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

В РФ за сутки выявили 30 085 случаев заражения COVID-19 – минимальное количество с 16 августа. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 1 383 человека. Выздороветь удалось 46 992 жителям РФ, скончались 96 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ был выявлено 21 049 027 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 468 человека.

Ранее заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов поделился, что вопрос истинного источника происхождения коронавируса все еще открыт. По его словам, это связано с отсутствием точных доказательств искусственного появления вируса.

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