До 25 мм осадков может выпасть в Москве 2-3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы предупредили о дождливой погоде вечером 2 октября и днем 3 октября . Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, после 18:00 и в течение 3 октября в городе ожидаются дожди, местами сильные", – рассказали в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, за ночь и день 3 октября в отдельных районах Москвы суммарно может выпать до 25 миллиметров осадков.

Также москвичей предупредили об усилении ветра, вплоть до порывов в 17 метров в секунду. Горожан попросили не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что октябрь в центральной части России будет преимущественно теплым, однако возможны дожди. Температура воздуха в среднем будет на 1-2 градуса выше многолетней нормы.

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