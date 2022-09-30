Россиянам пообещали теплый, но дождливый октябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Октябрь в центральной части РФ ожидается теплым, но дождливым, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По долгосрочным прогнозам, октябрь-2022 в Центральной России в среднем выдастся относительно теплым – на 1–2 градуса выше многолетней нормы", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, количество осадков превысит норму в 1,5–1,7 раза. При этом он уточнил, что первая декада октября будет наиболее теплой, но сырой, вторая – прохладной, а последняя – около нормы.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве теплая погода продержится до начала следующей недели, а затем ожидаются погружение в глубокую осень, дожди и холод. Он добавил, что бабьего лета не ожидается.



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