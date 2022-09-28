В ЗАГСе назвали частичную мобилизацию обстоятельством для женитьбы в день обращения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Частичная мобилизация может рассматриваться как обстоятельство, согласно которому брак может быть заключен в день подачи заявления. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

"В таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ, например повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный документ нужно предоставить в ЗАГС для сокращения срока регистрации брака.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко письмо с просьбой упроситить процедуру подачи заявлений для регистрации брака на фоне объявления в России частичной мобилизации.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время подать заявление о заключении брака можно не только через территориальные отделы ЗАГС, но и дистанционно через "Госуслуги". Однако для этого необходима электронная цифровая подпись, процедура оформления которой, отметил он, занимает достаточно времени.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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