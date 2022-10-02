На Москву обрушился сильный ливень

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный ливень обрушился на Москву вечером воскресенья, 2 октября.

По информации сервиса "Яндекс.Погода", осадки выпадают на всей территории столицы. Температура воздуха в городе в среднем держится на уровне плюс 11 градусов.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей о дождях с вечера 2 октября до середины 3 октября. По предварительным прогнозам, в столице может выпасть до 25 миллиметров осадков.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в целом октябрь будет дождливым. При этом температура воздуха установится на уровне 1-2 градусов выше многолетней нормы.

Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные

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