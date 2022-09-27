В Росприроднадзоре призвали учить жителей Диксона, как вести себя с белыми медведями

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что жителей Диксона необходимо проинструктировать, как вести себя при встрече с белыми медведями. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале сентября на полярном острове, расположенном в Красноярском крае, был найден раненый хищник, которого затем перевезли в Москву на лечение. У животного выявили огнестрельное ранение, парез и паралич задних конечностей, а также сильное обезвоживание.

"Прецедент в регионе говорит о том, что разъяснительной работы нет. Люди не знают, как соседствовать с дикой природой безопасно. <...> Правила профилактики конфликтов просты: не плодить свалки, не подкармливать хищника. Но даже такие элементарные инструкции важно довести до населения", – заявила глава ведомства.

Ранее в том же поселке Диксон произошел другой инцидент с белой медведицей. Хищница вышла к людям после того, как у нее во рту застряла банка сгущенки. Потребовалась помощь специалистов.

