Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует в Московском регионе до 21:00 4 октября.

Ранее стало известно, что за ночь со 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах города этот показатель достиг почти половины.

В Зеленоградском административном округе выпало 26 миллиметров осадков, в Западном АО – 19 миллиметров, в Северо-Западном АО – 18 миллиметров, а в Юго-Западном – 17 миллиметров.

Синоптики отметили, что дождь в столице закончится к 15:00. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники "Мосводостока".



Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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