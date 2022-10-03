Свыше трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За ночь с 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах города этот показатель достиг почти половины. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, в Зеленоградском административном округе выпало 26 миллиметров осадков, в Западном АО – 19 миллиметров, в Северо-Западном АО – 18 миллиметров, а в Юго-Западном – 17 миллиметров.

Синоптики отметили, что дождь в столице закончится к 15:00. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники "Мосводостока".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 октября, в Москве ожидается облачная погода с дождем. При этом температура воздуха в столице поднимется до 12–14 градусов, а в области – до 15 градусов. Атмосферное давление установится на уровне 734 миллиметров ртутного столба.



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