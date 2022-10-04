Москвичам пообещали золотую осень к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, столбики термометров в столичном регионе могут подняться до 16 градусов, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура в городе начнет повышаться со второй половины четверга, 6 октября, а уже в пятницу вероятность осадков будет совсем небольшая.

"Будет проглядывать солнышко, дневные температуры в пятницу и в выходные прогнозируются 11–16 градусов, это выше нормы примерно на 3 градуса. <...> Ночные температуры будут около 5 градусов", – отметил синоптик.

По словам Вильфанда, по ночам температура будет понемногу опускаться. Однако, уточнил метеоролог, заморозков до конца текущей недели и в начале следующей ждать не стоит.

"Каждый сам может выбирать ассоциации для такой погоды. Я думаю, для бабьего лета это прохладно, но вот "золотая осень" – совершено подходящее название для второй половины этой недели. Солнце, шуршащие листья под ногами, деревья разного окраса", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечалось в ЗАО, ЗелАО, ТиНАО и САО.

Однако, как до этого отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, дожди в столице утихнут к среде, 5 октября. По словам синоптика, после 5 октября погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье.



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