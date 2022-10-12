Москвичам предрекли новое потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый антициклон к 17 октября принесет в Московский регион потепление. Столбики термометров могут подняться до 14 градусов, сообщил "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В конце воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление. Прогнозируется, что воздух будет перемещаться с юга и уже дневная температура повысится до 10–14 градусов. Погода будет хорошая, без осадков, будет много света", – отметил синоптик.

Пока, по словам метеоролога, в столице температура составляет не больше 11–13 градусов. При этом с четверга, 13 октября, она опустится до 10 градусов.

В Подмосковье и на юге ТиНАО в ночное время суток, уточнил Вильфанд, могут быть и отрицательные значения. От 0 до 3 градусов ожидается в старой Москве.

Ранее метеоролог рассказал, что снежный покров в России появляется почти на 3 недели позже, чем 50 лет назад. По словам эксперта, еще 45–50 лет тому назад устойчивый снежный покров формировался примерно в середине ноября, в начале XXI века – уже 28–30 ноября. Сейчас же дата сместилась на первые числа декабря.



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