12:54Общество
Синоптик предупредила москвичей об усилении дождей с 17 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С понедельника, 17 октября, в Москве начнется более дождливый период, однако температурный режим не претерпит существенных изменений, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Воскресные дожди положат начало в Москве более дождливому периоду, который начнется на следующей неделе. Уже в понедельник будет облачная погода, время от времени будет приниматься дождь", – сказала синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что новый антициклон к 17 октября принесет в Московский регион потепление. Столбики термометров могут подняться до 14 градусов.
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