Синоптик предупредила москвичей об усилении дождей с 17 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С понедельника, 17 октября, в Москве начнется более дождливый период, однако температурный режим не претерпит существенных изменений, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Воскресные дожди положат начало в Москве более дождливому периоду, который начнется на следующей неделе. Уже в понедельник будет облачная погода, время от времени будет приниматься дождь", – сказала синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что новый антициклон к 17 октября принесет в Московский регион потепление. Столбики термометров могут подняться до 14 градусов.



Синоптики пообещали москвичам продолжение золотой осени

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!