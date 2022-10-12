12:51Общество
Москвичей предупредили об устойчивых заморозках в начале ноября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Устойчивые заморозки придут в столицу в начале ноября. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.
В ночь на среду, 12 октября, в столице впервые с наступления осени были зафиксированы заморозки. К 07:00 температура воздуха в Москве, по данным главной метеостанции города (ВДНХ), опустилась до -0,1 градуса.
По словам Шувалова, до конца октября в столице не ожидается устойчивых заморозков.
В предстоящие выходные, 15 и 16 октября, в городе будет пасмурно, без заморозков, продолжил синоптик. "Облачность прикроет землю и не будет такого сильного выхолаживания, как в ночь на среду. Дневная температура немного понизится, буквально на один-два градуса ниже 10 градусов", – говорит Шувалов.
Кроме того, в выходные в городе будет сухо. Осадки ожидаются лишь в начале следующей недели, заключил метеоролог.
Ранее сообщалось, что за последние 50 лет в РФ сместилась дата формирования устойчивого снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, вместо середины ноября сдвиг произошел на первые числа декабря.
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