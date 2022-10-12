В Москве зафиксировали первые заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице зафиксировали первые заморозки. Температура воздуха в городе в ночь на среду, 12 октября, впервые с начала осени опустилась ниже нуля градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро.

"На главной метеостанции города (ВДНХ) в 07:00 было зафиксировано -0,1 градуса", – говорится в сообщении.

В Метеобюро уточнили, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. При этом в целом в октябре температура воздуха пока была на 3–4 градуса выше среднеклиматической нормы.

По информации Гидрометцентра России, заморозки ночью были зафиксированы и по всей Московской области. В некоторых округах столбики термометров показывали ниже -3 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Отмечалось, что, согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.

Однако, как до этого отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, новый антициклон к 17 октября принесет в Московский регион потепление. Столбики термометров могут подняться до 14 градусов.



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