Москвичам рассказали, когда придет промозглая осень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что промозглая осень придет в столицу в конце октября. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он объяснил, что промозглая осень отличается близкой к нулю дневной температурой и мокрым снегом. Однако температурный фон в этом сезоне выше климатической нормы, поэтому заморозки переносятся на конец месяца.

"У нас 11 октября – дата, когда в столицу приходят заморозки, но в этом сезоне это произойдет гораздо позже, точно так же, как и выпадение первого снега 14 октября. Все это сдвигается на конец месяца, и, по крайней мере, в октябре у нас резкого погружения в глубокую осень не ожидается", – отметил он.

Синоптик также предупредил, что в последней декаде октября будут дожди.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



Синоптики пообещали москвичам продолжение золотой осени

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!