Первые снежинки могут выпасть в Московском регионе в пятницу – Вильфанд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые редкие снежники с дождем возможны в пятницу, 21 октября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В начале XXI средней датой установления снежного покрова в Московском регионе была 28–30 ноября.

Есть вероятность, что первый мокрый снег будет в регионе в конце рабочей недели, отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов. Он отмечал, что наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.

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