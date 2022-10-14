Москвичей предупредили о "нудных" дождях на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о настоящих осенних дождях на следующей неделе.

"Золотая осень продлится до воскресенья. В начале следующей недели погода будет относительно теплая, от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными", – передает ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что 14 и 15 октября в городе будет около 10 градусов, в воскресенье температура поднимется до 11–13 градусов. По словам Вильфанда, конец этой недели в столице более прохладный, чем начало следующей недели, однако и более солнечный.

"Нужно наслаждаться этой погодой, пока солнечно и светло, хоть Москва и будет находиться в холодной части антициклона", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже климатической нормы.



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