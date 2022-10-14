Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и области в пятницу, 14 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 6–11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о сильном тумане в регионе в ночь с четверга на пятницу. По прогнозам синоптиков, с 04:00 до 10:00 14 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров.



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