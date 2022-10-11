Москвичам рассказали, когда в городе пойдут дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди придут в Москву с началом следующей недели, сообщается в телеграм-канале синоптика Александра Шувалова.

По его словам, до воскресенья включительно у дождей нет никаких шансов приблизиться к столице. При этом такого обилия солнца, как в начале недели, после среды уже не будет.

"С одной стороны, это минус, но с другой, облака прикроют землю от ночного выхолаживания, и уже ночь на четверг обойдется без заморозков. Впрочем, и дневная температура уже вряд ли преодолеет отметку в 10 градусов", – отметил синоптик.

Он рассказал, что циклоны смогут пробить себе дорогу на Русскую равнину только в начале следующей недели. В воскресенье они отметятся штормовым ветром в Калининградской области, а уже в понедельник принесут дожди и в центральные области.

Ранее россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе погода будет стабильной.

По его словам, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую осень. Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть, а ветер будет слабый.



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