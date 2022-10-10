В Гидрометцентре предупредили о дождях, грозах и ветре в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные дожди, грозы и ветер ожидают несколько российских регионов в ближайшие два дня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в Магаданской области прогнозируется ураганный ветер до 25–30 м/с, в Якутии – метели, на Чукотке – ветер до 25 м/с, а в Приморье и Хабаровском крае – сильные дожди и усиление ветра до 23–28 м/с.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, грозовая деятельность, усиление ветра, а в Краснодарском крае – град. В Крыму также прогнозируются дождь и усиление ветра.

Ранее россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о кратковременных дождях в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Стабильные погодные условия установятся уже в начале недели.

Как отметил Тишковец, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую очень до конца следующей недели. Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть, а ветер будет слабый.

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