Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

"Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов – от золотой осени к осени глубокой", – говорится в его публикации.

Синоптик предупредил о кратковременных дождях в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Стабильные погодные условия установятся уже в начале недели. Как отметил Тишковец, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую очень до конца следующей недели.

Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть, а ветер будет слабый.

"Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре от 0 до 5 градусов, на почве местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться до 8–13 градусов", – добавил он.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о дождях на предстоящей неделе. Осадки начнутся в воскресенье и останутся в ночь на понедельник. Затем погода улучшится в течение недели в городе могу идти небольшие дожди.

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