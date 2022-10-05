Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы предупредили о дождях, которые пройдут на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Небольшие дожди, которые ожидают нас в воскресенье, они останутся в ночь на понедельник и, может быть, первую половину понедельника. Потом погода будет улучшаться, влияние антициклона с запада восстановится", – рассказала она.

Эксперт также добавила, что на следующей неделе в столице периодически будут небольшие дожди, однако не такие сильные, как были в начале октября.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.

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