Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала москвичам о погоде в предстоящие выходные.

"В выходные дни погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются в течение всех суток", – передает РИА Новости ее слова.

Позднякова предупредила, что ночью температура опустится до 6–8 градусов в столице и 4–9 градусов – в области. По ее словам, в субботу днем воздух прогреется до 14–16 градусов.

Эксперт отметила, что в воскресенье будет уже более облачно и после обеда может быть небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит 6–8 градусов, днем – 13–14 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



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