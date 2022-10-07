Бархатный сезон завершился на юге России

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Бархатный сезон завершился в Крыму, температура воды в регионе опустилась до 19–20 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Краснодарском крае бархатный сезон завершится к началу следующей недели. Ожидается, что максимальная температура воды там составит 17–20 градусов.

"В Сочи, Геленджике, Анапе температура воды пока что 22 градуса. Но температура будет понижаться. Идет завершение сезона", – отметил метеоролог.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала повышение температуры воздуха в Москве. По ее словам, потепление в город придет в выходные, 8 и 9 октября. При этом, уточнила синоптик, в пятницу ночью может пройти небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 10 градусов, по области – от 6 до 11.



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