Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется золотая осень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Золотая осень придет в Москву в четверг, 6 октября, и продлится три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в столице прекратятся дожди и значительно повысится температура воздуха.

"В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца <…>. Очень хороший период, именно в эти три дня", – уточнил Вильфанд.

Синоптик добавил, что к понедельнику температура воздуха в Москве понизится до 10–12 градусов. Местами снова пойдут дожди.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 9 октября, начнутся небольшие дожди. Они останутся в ночь на понедельник и, может быть, первую половину понедельника. По ее словам, в целом на следующей неделе возможны небольшие дожди.



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