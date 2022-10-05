Москвичей предупредили о тумане до утра 6 октября

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве до утра 6 октября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщают данные Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 5 октября до 09:00 6 октября.

Кроме того, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе жителей Москвы ждет теплая облачная погода с кратковременными дождями в отдельные дни.

По прогнозам синоптика, в субботу, 8 октября, в городе установится переменная облачность без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 15–16 градусов.

1 октября такой же туман накрыл районы на юго-западе Москвы. Из-за этого в столичных аэропортах задержали и отменили 36 рейсов.

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