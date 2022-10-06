Синоптик спрогнозировала повышение температуры воздуха в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве повысится в выходные, сообщила RT главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы ждем повышения температуры воздуха. Ожидается, что самыми теплыми днями будут пятница и суббота", – сказала синоптик.

При этом, по ее словам, в пятницу ночью может пройти небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 10 градусов, по области – от 6 до 11.

В субботу днем ожидается 13–15 градусов в столице и 11–16 – в Подмосковье. Будет дуть умеренный западный ветер. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье температура сохранится на тех же позициях, а ночью ожидаются дожди. Днем будет 11–13 градусов в столице и 10–15 градусов – по области.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что золотая осень придет в Москву 6 октября и продлится три дня. По его словам, в столице прекратятся дожди и значительно повысится температура воздуха.

Синоптик добавил, что к понедельнику температура воздуха в Москве понизится до 10–12 градусов. Местами снова пойдут дожди.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 9 октября, начнутся небольшие дожди. Они останутся в ночь на понедельник. По ее словам, в целом на следующей неделе возможны небольшие дожди.



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