Москвичей предупредили о сильном тумане до утра пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана в Москве и области. Информацию об этом предоставил Гидрометцентр России.

"Туман. Период предупреждения – с 04:00 до 10:00 14 октября", – рассказали в Гидрометцентре.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что видимость в это время будет составлять 200–700 метров.

Ранее врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, что туман может быть опасным для людей, у которых есть проблемы с органами дыхания, так как подобное природное явление содержит частицы аллергенов и выхлопных газов.

В качестве примера эксперт привела плесневелые грибы, чьи споры на протяжении долгого времени сохраняются в тумане. Также она рассказала об остатках пыльцевых аллергенов, содержащихся в сорных травах. Логина отметила, что остальным людям туман не принесет вред.

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