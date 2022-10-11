Синоптики сообщили о возвращении бархатного сезона на юге России

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Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил о возвращении бархатного сезона на юге России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Синоптик рассказал, что в минувшие выходные в южных регионах РФ были дожди, сильный ветер и шторм. Однако на этой неделе погода налаживается.

"Начиная с понедельника и до конца этой недели будет возвращение бархатного сезона и вполне комфортные температуры: от 4 до 9 градусов по ночам и днем в пределах 15–19 градусов", – сказал он.

До конца недели не ожидается осадков и сильного ветра, добавил Леус.

Ранее россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе установятся стабильные погодные условия.

По его словам, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую осень. Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть, а ветер будет слабый.



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