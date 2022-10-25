Один человек погиб при взрыве на заводе в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, взорвался порошок алюминия. При этом информация о пострадавших не подтверждена.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после ЧП. По данным РИА Новости, на промышленном предприятии загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Агентство сообщает об одном погибшем и двоих пострадавших.

Ранее сообщалось, что четверо детей погибли в результате пожара в селе Синда Хабаровского края. Несовершеннолетние были оставлены взрослыми дома одни. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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