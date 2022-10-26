Крупный пожар на складе в Петербурге локализован

Фото: 78.mchs.gov.ru

Пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 12 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, в здании склада размером 100 на 240 метров загорелись строительные материалы.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 20:48 по московскому времени, в 21:15 пожару присвоили второй ранг сложности, в 21:34 – третий.

В результате происшествия частично обрушилась стена склада. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В МЧС также сообщили, что специалисты передвижной лаборатории для контроля замеров воздуха не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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