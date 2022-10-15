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Происшествия

В Екатеринбурге вспыхнул мебельный склад

В Екатеринбурге вспыхнул мебельный склад

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В Екатеринбурге вспыхнул мебельный склад. Общая площадь возгорания составила почти 5 тысяч квадратных метров. На месте работают больше 100 человек и 32 единицы техники, в том числе 2 пожарных поезда. Ситуация осложняется тем, что в помещении находится много пластика. Из-за бушующего пламени рухнула крыша. Пожарным удалось остановить распространение огня на соседние здания. Несмотря на это, спасатели эвакуировали из них всех людей и имущество.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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